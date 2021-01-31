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31.01.2021 - 09:25 | | İHA

Son dakika... İstanbul'da kaldırım çöktü, bina boşaltıldı

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da bir binanın girişindeki kaldırımın çökmesi sonucu bina hasar gördü. Ollası çökme tehlikesiyle binanın boşaltılarak mühürlendiği bildirildi.

Son dakika... İstanbul'da kaldırım çöktü, bina boşaltıldı

Olay, Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Aksungur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın önünde bulunan kaldırım aşırı yağışın etkisiyle alt kısmının da aşınması sonucu çöktü. Çökmenin yaşandığı kaldırımın hemen yanında bulunan bir bina hasar gördü. Hasarlı binanın alt katında yaşayan yabancı uyruklu 8 kişi daireden tahliye edildi. Boşaltılan bina, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Binanın bodrumunun sonradan daireye dönüştürüldüğü ve bu işlem sırasında da kaldırımın alt kısmının oyulduğu iddia edildi. İddialara göre binanın bodrum katında yaşayan vatandaşlar, bodrum katı daireye dönüştürmek istedi. Daire yapmak için kaldırımın altının da oyulduğu ve günlerdir yağan yağmurun da etkisiyle kaldırımın çökerek binanın bodrum katının duvarına zarar verdiği iddia edildi. Belediye ekiplerinin çöken kaldırım ile ilgili incelemeleri devam ederken, bodrum katta yaşayan yabancı uyruklu 8 kişi ise belediye ekiplerinde sığınma evine yerleştirildi.

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