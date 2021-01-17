Son dakika... İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini arttırarak sürüyor.

Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere kentin tamamına yakınında kar yağışı devam ediyor.

Yağış nedeniyle yeşil alanlar, parklar ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.





Polis ekipleri ana arter ve caddelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.

Beşiktaş’tan itibaren Sarıyer’e kadar olan sahil şeridinde ve İstanbul Boğazı’nda ise etkili olan sis, görüş mesafesini olumsuz etkiliyor.

Eminönü'ndeki Yeni Cami, Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde de de kar yağışı etkili oldu.

Sultanahmet Meydanı civarında az sayıda turistin gezdiği gözlendi.

Karla mücadele kapsamında da belediye araçları noktalarda bekleyerek kapanabilecek yollara karşı önlem aldı.

Silivri merkezinde kar yağışı etkili olmazken, ilçenin yüksek kesimlerindeki mahallelerde kar yağışı aralıklı olarak sürüyor.

Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkisini sürdürürken, Aydos ormanı beyaza büründü. Kentin yüksek kesimleri karla kaplandı.

Beykoz’da etkili olan kar yağışı bazı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı vatandaşlar da evlerinin önüne çıkarak beyaz örtünün tadını çıkardı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde ise sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.