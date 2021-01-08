Son dakika... İstanbul'da kısıtlamaya saatler kala trafik kilitlendi!
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Öte yandan Kocaeli'de D-100 kara yolu Ankara istikametinde kamyonun TIR’a arkadan çarpması sonucu ulaşıma kapanan yol yeniden trafiğe açıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başlıyor. Kısıtlama öncesi İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17:45'de yoğunluk yüzde 71 olarak ölçüldü.
YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI
Kocaeli'de kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu kapanan D-100 kara yolunun Ankara yönü, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.
Yahya G. yönetimindeki 34 ST 5351 plakalı kamyon, D-100 kara yolu Ankara yönünde, Bahri A. idaresindeki 34 UZ 4227 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada kamyonun ön kısmı araçtan ayrılarak yola savruldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü Yahya G, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde ulaşıma kapanması sonucu Gebze kesiminde uzun araç kuyrukları oluştu.
Trafik ekipleri araçları, yan yollara yönlendirdi.
Araçların vinç ve çekiciyle kaldırılması, yola dökülen yağ ve mazotun temizlenmesinin ardından 2,5 saat kapalı kalan kara yolun Ankara yönü ulaşıma açıldı.