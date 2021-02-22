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22.02.2021 - 11:56 | | DHA

Son dakika: İstanbul'da koca vahşeti! Dambıl ile kafasına vurarak öldürdü

Gelen son dakika haberine göre; Pendik'te bulunan bir sitede iddiaya göre bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin kafasına dambıl ile vurarak öldürdü. Şüpheli daha sonra polis merkezine gelerek teslim oldu.

Son dakika: İstanbul'da koca vahşeti! Dambıl ile kafasına vurarak öldürdü

Olay İstanbul Pendik Çamlık Mahallesi Meşe Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı bir binanın giriş katında oturan Erol Yenisu ve Hanife Yenisu boşanma aşamasındaydı.

Son dakika: İstanbulda koca vahşeti Dambıl ile kafasına vurarak öldürdü

Bugün saat 10.00 sıralarında ikili arasında çıkan tartışmanın ardından Erol Yenisu, evde bulunan dambıl ile Hanife Yenisu'nun kafasına vurarak öldürdü.

Ardından polis merkezine giderek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. 

Son dakika: İstanbulda koca vahşeti Dambıl ile kafasına vurarak öldürdü

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