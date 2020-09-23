Son dakika! İstanbul'da korkutan yangın...

Bülbüldere caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Binada yaşayanlar hemen tahliye edilirken, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.