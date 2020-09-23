23.09.2020 - 08:59 | | İHA
Son dakika! İstanbul'da korkutan yangın...
Gelen son dakika haberine göre; Eyüpsultan’da bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangının dumanları kilometrelerce uzaktan görüldü.
Bülbüldere caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Binada yaşayanlar hemen tahliye edilirken, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Sultangazi'de gelin konvoyuyla yolu kapatıp halay çektilerSultangazi'de, gelin konvoyundakiler araçlarını durdurup trafiğin yoğun seyrettiği yolu kapatarak halay çekti. Sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği yolda halay çekme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, gelin ve damadın da aralarında olduğu halay çekenleri tespit ederek, cezai işlem uyguladı.