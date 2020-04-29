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29.04.2020 - 19:38 | | DHA

Son dakika | İstanbul'da korkutan yangın! Her yeri sardı

Son dakika haberine göre,İSTOÇ'ta bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın bir anda bütün tesisi kaplarken, gökyüzünü kapkara dumanlar sardı. Ekiplerin yangını kontrol etmek için müdahalesi devam ediyor.

İSTOÇ'ta bulunan Bağcılar Belediyesi'ne ait Ambalaj ve Kağıt Atık Geri Dönüşüm Tesisi'nde saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin bir anda tesisi kapladığını gören görevliler itfaiyeye haber verdi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Önce tesisin bahçesinde bulunan kağıt balyalarında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangından ölen ya da yaralanan olmazken İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

 

 

Son dakika | İstanbulda korkutan yangın Her yeri sardı

Fabrika yangını havadan böyle görüntülendi.

Son dakika | İstanbulda korkutan yangın Her yeri sardı

 

Evden 13 ton çöp çıktıDüzce'de, kötü kokuların geldiği evde belediye temizlik görevlilerinin yaptığı çalışmada 13 ton çöp çıkarıldı. Toplanan çöp kamyonla götürülürken, evde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.
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