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28.11.2020 - 08:25 | | İHA

Son dakika... Korona partisine şok baskın! Ceza yağdı...

İstanbul Beyoğlu’nda işletme belgesi bulunmayan gece kulübünde, yasakları hiçe sayıp parti verdiler. Polis baskınıyla şok olan 29 müşteri ve işletmeciye ceza yağdı.

Son dakika... Korona partisine şok baskın! Ceza yağdı...

Korona virüs tedbirleri kapsamında gece hayatına dair birtakım kısıtlamalar getirilirken, eğlence tutkunları yasakları yine hiçe saydı. Günden güne artan vaka sayılarının da korkutamadığı vatandaşlar çılgınlar gibi eğlendi.

Sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne ise polis baskın yaptı. Yapılan incelemelerin ardından eğlence mekanın ruhsatsız olduğu belirlendi. Mekanda bulunan 29 müşteriye ve işletme sahibine toplam 150 bin lira para cezası kesildi. O anlar ise baskın yapan polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
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