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27.02.2020 - 07:14 | | DHA

Son dakika... İstanbul'da Mali Şube'den büyük operasyon!

Gelen son dakika haberine göre, Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Son dakika... İstanbul'da Mali Şube'den büyük operasyon!

Son dakika haberine göre operasyon kapsamında birçok şüpheli gözaltına alındı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Annesine çarpan otomobile saldırı anı kameradaSakarya'nın Akyazı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza yerine gelen yaralı kadının oğlu, sinir krizi geçirip, otomobilin kaportasına vururken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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