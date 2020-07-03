Son dakika... İstanbul'da Milli Emlak İl Müdürlüğü'ne operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince bu sabah erken saatlerde düzenlenen operasyon, geçtiğimiz aylarda gelen bir istihbaratla başladı. İstanbul Milli Emlak İl Müdürlüğü'nde başını bir şube müdürünün çektiği ekibin, polis operasyonlarında ele geçirilen emanet eşyaları imha ihalesi yapılmış gibi gösterip piyasaya sattığı bilgisi üzerine takip ve izleme başlatıldı.

Yapılan takip ve izlemelerin ardından ihbarın doğru olduğunu ve kuruma teslim edilen orijinal olmayan taklit eşya ve ürünlerin 11 kişilik bir taşeron ekibi vasıtasıyla satıldığını tespit eden ekipler bu sabah harekete geçti. Yapılan operasyonda ekibin başı olan ve görev değiştirilen bir Şube müdürü ile kuruma taşeron hizmet veren 11 çalışan adreslerinde yakalanıp gözaltına alındı. Devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığının tespit edildiği soruşturmada görevini ihmal ettiği veya çeteye bilerek yardım ettiği tespit edilen 6 kurum çalışanının da ifadesi alınacağı öğrenildi. Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.