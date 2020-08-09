09.08.2020 - 15:53 | | İHA/AA
Son dakika... İstanbul'da orman yangını! Bakan'dan açıklama
Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İstanbul Aydos yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi.
Alınan bilgiye göre, Pendik, Kartal ve Sultanbeyli ilçe sınırları içinde yer alan Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
"YANGIN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR"
Bakan Pakdemirli, yangınla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Aydos yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ormanlarımız geleceğimizdir. Lütfen daha dikkatli olalım" ifadelerine yer verdi.