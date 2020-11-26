26.11.2020 - 12:24 | | DHA
Son dakika... İstanbul'da orman yangını! Ekipler bölgede...
İstanbul Ümraniye'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Ümraniye'de bulunan ormanlık alanda saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yeni Atatürk Kültür Merkezi inşaatının yüzde 78'i tamamlandıTaksim'de yapımı devam eden Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatının yüzde 78'i tamamlandı. 15 bin adet özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapılan küre şeklindeki opera kulesindeki çalışmalar sona yaklaştı.