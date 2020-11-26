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26.11.2020 - 12:24 | | DHA

Son dakika... İstanbul'da orman yangını! Ekipler bölgede...

İstanbul Ümraniye'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Son dakika... İstanbul'da orman yangını! Ekipler bölgede...

Ümraniye'de bulunan ormanlık alanda saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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