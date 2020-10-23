Son dakika... İstanbul'da PKK operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütüne yönelik 4 ilçede operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda şüphelilerin terör örgütünün kırsal alanına daha önceden eğitim alıp ülkeye geri dönen örgütün gençlik yapılanmasına eleman kazandırma faaliyetlerine devam ettiklerini belirledi. Yine şüphelilerin sosyal medya üzerinden şehitlere ve güvenlik güçlerine ağır hararet içeren çok sayıda paylaşım yaptıklarını tespit edildi. Tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenleyen polis ekipleri 7 farklı adreste 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda digital malzeme ele geçirildi. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.