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02.12.2020 - 09:34 | | DHA

Son dakika... İstanbul'da polis aracı yandı!

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Sancaktepe'de bir polis aracı alev alev yandı. Motor kısmından dumanlar çıktığını gören polisler araçtan hemen indi. İlk müdahaleyi yangın tüpüyle yapan polisler itfaiye ekiplerine haber verdi.

Son dakika... İstanbul'da polis aracı yandı!

Olay, Atatürk Mahallesi Eflak Sokak'ta saat 07.45 sıralarında meydana geldi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne ait polis aracı seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Araçtaki polisler hemen aracı yol kenarına çekerek yangın tüpleriyle müdahale ederken durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

İtfaiye ekipleri yanan polis aracını kısa sürede söndürürken polis aracı kullanılamaz hale geldi. Ekip arkadaşların aracı yandığını öğrenen polisler olay yerine geldi. Polis aracında yapılan incelemenin ardından araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan polis aracın yanma anları cep telefon kamerasına yansıdı. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.

Son dakika... İstanbulda polis aracı yandı

Görgü tanığı Faik Kayaoğlu, "Sabah işe giden yol üzerinde bir polis aracın yandığını gördüm. Baya alev alev yanıyordu. Ben de yardım etmeye çalıştım ama elimizden bir şey gelemedi. Kısa sürede itfaiye ekipleri gelerek söndürdü aracı. Yaralı veya can kaybı da olmadı çok şükür. Sadece polis aracında hasar var." dedi.

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