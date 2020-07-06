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06.07.2020 - 10:13 | | DHA

Son dakika: İstanbul’da sevgili dehşeti! Kadını vurdu, dakikalarca bekledi

Son dakika haberi... Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda bir erkek tartıştığı sevgilisini silahla yaraladı. Beyoğlu İlçe Emniyet müdürlüğü önünde gerçekleşen olayda saldırgan hemen gözaltına alındı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu’nda bir şahıs sevgilisini tabancayla karnından vurarak yaraladı
Beyoğlu’nda bir şahıs sevgilisini tabancayla karnından vurarak yaraladı
Beyoğlu’nda bir şahıs sevgilisini tabancayla karnından vurarak yaraladı
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Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Sevgili oldukları iddia edilen bir kadın ve bir erkek arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 50 yaşlarında olduğu öğrenilen erkek silahını çıkararak sevgilisine ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri sol kasığına isabet etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken saldırgan erkek ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralı kadının kan kaybettiğini gören ekipler olay yerine ambulans çağırdı.

YARALI ARKADAŞININ ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMAYARAK MORAL VERMEYE ÇALIŞTI

Bir kadın ise kaldırımda kanlar içinde yerde yatan yaralı arkadaşının yardımına koştu. Yaralı arkadaşının elini bir an olsun bırakmayarak sağlık ekipleri gelene kadar arkadaşına destek oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

SALDIRGAN POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Olay sonrası gözaltına alınan saldırgan ise ifadesi alınmak üzere Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Eski sevgilisi tarafından darp edildi! "İlk kez maruz kalmıyorum"Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Pendik’te bir kadının, eski erkek arkadaşı tarafından önce yolu kesildi ardından aracı tekmelendi. Kadının korku dolu anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Korku dolu dakikaları anlatan kadın emniyette verdiği ifadede "Aracın camını kırdıktan sonra benim sol koluma doğru vurdu, saçlarımı çekti" dedi. Sürekli şiddete uğradığını belirten kadın, yetkililerden yardım istedi.
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