Son dakika... İstanbul'da spor salonunda röntgenci rezaleti!

İstanbul'da bir alışveriş merkezinin içerisinde bulunan lüks spor salonunda görevli olarak çalışan bir kişinin kadın müşteri ve çalışanlarına ait soyunma kabinlerine gizlice kamera yerleştirerek röntgencilik yaptığı ortaya çıktı. Skandal olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli'de meydana geldi. Spor salonunda görevli olan Halil İbrahim A., isimli kişinin soyunma kabinlerine girip çıkması yine aynı yerde çalışan kadın arkadaşlarını rahatsız etti.

ÇALIŞMA ARKADAŞINI KAYDA ALIRKEN YAKAYI ELE VERDİ

Spor salonunda çalışan genç kız soyunma kabininde üzerini değiştirdiği bir sırada kabinin üzerinde el görünce hemen dışarı çıkarak neler olduğunu anlamaya çalıştı. Karşısında çalışma arkadaşı Halil İbrahim A.'yı gören genç kadın iş arkadaşına ne yaptığını sorunca genç adam telaşa kapılarak uzaklaşmaya çalıştı.

Genç kadın diğer çalışma arkadaşlarını da yanına alarak Halil İbrahim A.'nın kayıt yaptığını bu nedenle telefonunu vermesini istedi. Genç adamın direnmesi üzerine spor salonu çalışanları telefonu zorla ele geçirdi. Bu sırada hızla bilgisayara oturan Halil İbrahim A.'nın telefonunda bulunan videoları bulut sistemi üzerinden sildiği belirlendi.

SPOR SALONUNA GELEN KADINLARI KAYIT ALTINA ALDI

Çalışma arkadaşlarının baskısına dayanamayan genç adam spor salonuna gelen kadın müşteri ve kadın çalışma arkadaşlarına ait çıplak videoları çektiğini kabul edince hakkında olay yerine çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TELEFONUNDA 30 ADET VİDEO TESPİT EDİLDİ

Emniyette ifadesi alınan şüphelinin dijital materyallerine el konulurken Halil İbrahim A.'nın çalıştığı sürelerde kadınlara ait soyunma kabini ve tuvalette çeşitli videolar çektiğini ve yaklaşık 30 adet video tespit edildi. İfadesinde gizlice röntgencilik yaptığını kabul eden şüpheli iş yerinde çalışan başka bir kişinin kendisinden kadınlar tuvaletinde video çekmesini istediğini kendisinin de çekim yaptığını kabul etti.

TUTUKLANDI

İfadesinin ardından İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan şüpheli mahkemede verdiği ifadesinde spor salonu çalışanlarının kendisini yakaladığını zorla telefonuna el koyduklarını yaptığından dolayı pişman olduğunu dile getirdi. Mahkeme Halil İbrahim A. hakkında 'Özel Hayatın Gizliliği', 'Özel Hayata İlişkin Ses ve Görüntüleri İfşa Etmek' suçları kapsamında tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SABAH