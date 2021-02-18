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18.02.2021 - 19:14 | | DHA

Son dakika İstanbul'da trafik kilit! Durma noktasına geldi

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Maltepe ve Cevizlibağ D 100 Karayolu'nda araçlar adım adım ilerledi.

İstanbul'u günlerdir etkisi altına alan kar yağışının ardından vatandaşlar araçlarıyla yola çıktı. Akşam iş çıkış saatlerinde Maltepe ve Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.25 sıralarında yoğunluk yüzde 63'e ulaştı.

Son dakika İstanbulda trafik kilit Durma noktasına geldi


Balıkesir'de 83 yıllık rekor kırıldıBalıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentteki son kar yağışıyla, 83 yılın rekorunun kırıldığını söyledi. Vali Şıldak, kar yüksekliğinin 41 santimetreye ulaştığını kaydetti.
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