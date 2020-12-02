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02.12.2020 - 18:26 | | DHA

Son dakika... İstanbul'da trafik yoğunluğu! Araç kuyrukları oluştu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da bugünden itibaren mesai saatleri 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanmaya başlandı. Uygulamanın ardından mesai sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk 17.30 itibariyle yüzde 56'ya ulaştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün mesai saatleri 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanmaya başlandı. Mesai bitimi sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, yoğunluk saat 17.30 itibariyle yüzde 56'ya ulaştı. Zincirlikuyu'da uzun araç kuyrukları oluştu.

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