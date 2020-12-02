Son dakika... İstanbul'da trafik yoğunluğu! Araç kuyrukları oluştu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün mesai saatleri 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanmaya başlandı. Mesai bitimi sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, yoğunluk saat 17.30 itibariyle yüzde 56'ya ulaştı. Zincirlikuyu'da uzun araç kuyrukları oluştu.