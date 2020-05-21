MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: İstanbul'da trafikte yoğunluk
ABONE OL
21.05.2020 - 08:41 | | DHA

Son dakika: İstanbul'da trafikte yoğunluk

Son dakika haberine göre İstanbul'da sabahın erken saatlerinde vatandaşların işe gitmesiyle trafikte yer yer yoğunluk yaşandığı görüldü.

Son dakika: İstanbul'da trafikte yoğunluk

 

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde vatandaşların işe gitmesiyle trafikte yer yer yoğunluk yaşandığı görüldü. Bakırköy D-100 karayolunda trafik kimi yerlerde akıcıyken bazı yerlerde yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluğu yüzde 30'lara kadar yükseldi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ YÖNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü öncesi Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde sabah saatlerinde yoğun araç trafiği oluştu. Yoğunluk Acıbadem'den başlarken Altunizade Köprüsü katılımında da trafik akışının yavaşladığı görüldü. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

    Milliyet'te Gündem (21 Mayıs 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Corona şüphesiyle karantinaya alındığı hastanede intihara kalkıştı

    Corona şüphesiyle karantinaya alındığı hastanede intihara kalkıştı

    Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

    Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

    Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

    Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

    Sakura nedir, ne anlama gelmektedir? Başakşehir Şehir Hastanesi isminde geçen Sakura anlamı nedir?

    Sakura nedir, ne anlama gelmektedir? Başakşehir Şehir Hastanesi isminde geçen Sakura anlamı nedir?

    Sıradaki Haber