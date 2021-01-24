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24.01.2021 - 11:59 | | DHA

Son dakika... İstanbul'da turist oteli birbirine kattı

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da erkek arkadaşıyla otelde kavga eden kadın ortalığı birbirine kattı. Eşyaları kırıp döken kadını şikayet eden müşteriler ve otel yönetimi polis ekiplerine de tekme attı. Güçlükle araca bindirilen kadının polis merkezine götürüldüğü bildirildi.

Son dakika... İstanbul'da turist oteli birbirine kattı
Son dakika... İstanbul'da bir turist oteli birbirine kattı
Son dakika... İstanbul'da bir turist oteli birbirine kattı
Son dakika... İstanbul'da bir turist oteli birbirine kattı
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Oteller bölgesindeki olay dün sabah saat 09.00 sıralarında yaşandı. Sabah saat 07.00 sıralarında erkek arkadaşı ile birlikte otele yerleşen Fas uyruklu kadın, kısa zaman sonra arkadaşı ile tartışmaya başladı. Giderek büyüyen tartışmada kadın turist, otel odasındaki tüm eşyaları kırıp döktü. Otel çalışanları olaya müdahale etse de kadının saldırgan durumundan dolayı başarılı olamadı. Diğer müşteriler ve otel yönetimin şikayeti üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Şikayet üzerine gelen polis, kadını ifadesi için polis merkezine götürmek istedi. Bir polisi itip tekme atan kadın, bir türlü sakinleştirilemeyince polis ekibi zor anlar yaşadı. Güçlükle araca bindirilen kadın polis merkezine götürüldü. Otel sahibinin arkadaşı Razzok Kıyı, "Otele bu sabah yerleştiler 1-2 saat sonra olay çıkardılar. Kadın, arkadaşıyla problem yaşamış, odadaki televizyon masa ve yatak odasını dahi kırmış. Polis geldi, kadın polise vurdu ve itti. Hap mı içmiş ne yapmış bilmiyoruz. Bütün oteli ayağa kaldırdı. Müşteriler rahatsız oldu, aileler var burada. Polis onları alıp karakola götürdü" diye konuştu.

 

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