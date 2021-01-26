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26.01.2021 - 12:45 | | DHA, İHA

Son dakika... İstanbul'da vahşet! Anne ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürdü

Gelen son dakika haberine göre; korkunç olay İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yaşandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, anne ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürdü.

Olay Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Uğur Biroğlu, ağabeyi Mesut Biroğlu (50) ve annesi Şükran Biroğlu (70) 'nun ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Uğur Biroğlu, bir süre bekledikten sonra kendisi polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polisler saldırganı gözaltına aldı.

Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cesetleri otopsi yapılmak üzere tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yardan Şükran Biroğlu'nun 2 yıl önce bir yemek programına katılarak birinci olduğu belirtildi

Zanlı gazetecilerin cinayetleri neden işlediği ile ilgili soruya ise şu cevabı verdi:

“Akla mantığa uymayan şeyler yaşadım. Annemin klozetinin içerisinde yarı kullanılmış uyuşturucu maddeleri gördüm. Ben içmedim. Kimin içtiğini annemin yandaşlarına soracaksınız”

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