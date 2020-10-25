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25.10.2020 - 09:21 |

Son dakika... İstanbul’da vapur seferlerine sis engeli!

Gelen bir son dakika haberine göre, İBB, Harem-Sirkeci Arabalı vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeni ile geçici süreyle iptal edildiğini duyurdu.

Son dakika... İstanbul’da vapur seferlerine sis engeli!

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis sabah saatlerinde megakentin üzerini kapladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi, Harem-Sirkeci Arabalı vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeni ile geçici süreyle iptal edildiğini duyurdu.

İstanbullular Pazar sabahına sisle uyandı!İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sisin oluşturduğu büyüleyici manzara havadan fotoğraflandı.
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