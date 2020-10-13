Son dakika... İstanbul'da sağanak yağış! Sefer iptalleri geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, İstanbul ve bölge illerde kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, "Sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kuzey ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı(Lodos) yönlerden kuvvetli(40-60 Km/saat), yer yer hamleli kısa süreli fırtına(50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması" uyarısında bulunuldu. Akşam saatlerinde İstanbul'un çeşitli noktalarında sağanak yağış etkili oldu.

Taksim ve Eminönü Beşiktaş'ta aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların kimi duraklara kimi de dükkanlara sığındı. Hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Vatandaşlar Mısır Çarşısı girişinde aniden bastıran yağmurdan korunmak amacıyla toplandı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 81'E ULAŞTI

İstanbul'da aniden başlayan sağanak yağış etkili oldu. Trafik yoğunluğu saat 17.54 itibariyle yüzde 81'e ulaştı. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, etkili oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.54 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı. Kadıköy Göztepe D-100 Karayolu'nda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar zaman zaman ilerleyemedi.

SEFER İPTALLERİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferle ise şöyle, 15.15 BEŞİKTAŞ-ADALAR-18.00 BÜYÜKADA-BEŞİKTAŞ

Ayrıca BURSA Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 2 seferinin, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu. BUDO’nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 17.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile saat 18.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

EDİRNE'DE YAĞIŞ

Edirne'de bir anda başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden ortaya çıkan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da minibüs duraklarına girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri de oluştu.

Edirne-Kapıkule karayolunun 7. kilometresinde yola devrilen ağaç, polis ekipleri tarafından yol kenarına çekildi.

FIRTINA NEDENİYLE BALIKÇILAR SULTANİÇE LİMANI'NA DEMİR ATTI

Özellikle Edirne'nin güneyinde, Enez ilçesinde sağanak ve fırtına, balıkçıları da olumsuz etkiledi.

Sabah balığa çıkan 20 gırgır teknesi, fırtına ve yağış nedeniyle Sultaniçe Limanı'na sığınmak zorunda kaldı.

Balıkçıların limanda bekleyişleri sürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti.

ÇANAKKALE'DE SAĞANAK

Çanakkale'de öğle saatlerinde bastıran sağanak nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düşünce, boğaz Marmara'dan Ege'ye transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılan bazı feribot seferleri de iptal edildi.

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı yağmur öğle saatlerinde Çanakkale kent merkezinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra kadar düşmesiyle Marmara'dan Ege'ye, Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yağmur bulutlarının ardından gelen kara bulutlar ise Çanakkale Boğazı'nın üzerini kapatınca, kentte gündüz vakti hava da karardı. Sağanak yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar da zaman zaman zor anlar yaşadı.

Öte yandan sağanak ve fırtına nedeniyle, Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçesine gün içinde yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. Buna göre, Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 15.00 ve 19.00 seferleri, Kabatepe'den saat 13.00, 17.00 ve 21.00 seferleri, Geyikli-Bozcaada hattında ise, Geyikli'den saat 14.00 seferleri iptal edildi.