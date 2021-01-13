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13.01.2021 - 11:30 | | DHA

Son Dakika... İstanbul'da yaralı halde bulunan polis hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre; İstanbul'un Kartal ilçesinde bir polis başından vurulmuş halde bulundu. Ormanda bulunan polis memurunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Son Dakika... İstanbul'da yaralı halde bulunan polis hayatını kaybetti

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kartal'da bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormandan çıkan bir kişi cadde üzerinde devriye gezen polis aracından  yardım istedi. Ormanda bir kişinin yaralı şekilde yattığını gören ekipler ise durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralının polis memuru O.Y. olduğu ortaya çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı polis memurunu sedyeyle ambulansa taşıdı. Polisten yardım isteyen Mahmut S. ise ifadesi alınmak üzere Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Ağır yaralı O.Y. ise Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırdı. Tedavi altına alınan yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan olay yerinde polis memurunun beylik tabancası da bulundu. Olayın intihar girişimi olduğu değerlendirilirken inceleme devam ediyor.

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