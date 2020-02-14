MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... İstanbul'daki uçak kazası ile ilgili yardımcı pilotun ifadeleri ortaya çıktı
ABONE OL
14.02.2020 - 12:23 | | DHA

Son dakika... İstanbul'daki uçak kazası ile ilgili yardımcı pilotun ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Sabiha Gökçen Havlimanı’nda meydana gelen kaza ilgili uçağın yardımcı pilotunun ifadeleri ortaya çıktı. Yardımcı pilot ifadesinde ‘Kule bize ‘pas geçin, inmeyin’ talimatı vermedi. Uçağı indirebileceğimizi düşündük’ dedi.

Son dakika... İstanbul'daki uçak kazası ile ilgili yardımcı pilotun ifadeleri ortaya çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

HASTANEDE İFADESİ ALINDI

Soruşturma kapsamında dün yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın tedavi gördüğü hastanede polis tarafından ifadesi alındı. Tercüman eşliğinde alınan ifadesinde üzgün olduğunu belirten Pondaag'ın kendilerine ulaştırılan meteorolojik veriler ışığında inebileceklerini düşündükleri için indiklerini söylediği öğrenildi. İnme kararına neden olan meteorolojik verileri hatırlamadığını kaydeden Pondaag'ın, inme kararını kaptan pilot ile birlikte verdiklerini söylediği kaydedildi.

KULE 'İNMEYİN' DEMEDİ İDDİASI

Kulenin kendilerine 'inmeyin' demediğini söyleyen Pondaag'ın, piste indiklerini, indikten sonra uçağın kaydığını, kaptan pilotun uçağı pistte tutmaya çalıştığını ancak tutunamadıklarını söylediği ifade edildi. Pondaag'ın kendisine sorulan bir çok soruyu hatırlamadığını söyleyerek yanıtlamadığı öğrenildi.

 

Kağızman’da aralarında husumet bulunan amcasına kurşun yağdırdı... O anlar kameradaKağızman’da bir kişinin öldürüldüğü olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.Kars’ın Kağızman ilçesinde 17 yaşındaki A.D. Devlet Hastanesi’nde, aralarında husumet bulunan amcası M. D.’yi tabancayla vurarak öldürdü. O anlar an be an güvenlik kameralarınca kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TIR'ın altında kalan yaşlı kadının bileği koptu!

TIR'ın altında kalan yaşlı kadının bileği koptu!

Emeklilere maaş şoku! Gören şaşkına döndü, SGK robotu hesabı tutmadı...

Emeklilere maaş şoku! Gören şaşkına döndü, SGK robotu hesabı tutmadı...

Dev lunapark kapılarını açtı

Dev lunapark kapılarını açtı

Meksika'yı ayağa kaldıran kadın cinayeti

Meksika'yı ayağa kaldıran kadın cinayeti

Sıradaki Haber