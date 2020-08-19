19.08.2020 - 13:25 |
Son dakika... İstanbullular dikkat! Sağanaklar yarın başlıyor
Gelen bir son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre, yarından itibaren Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Özellikle Türkiye'nin kuzey kesimleri yağışlardan etkilenecek. Öte yandan İstanbul'da da yarın ve cuma günü yağışların etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Perşembe ve cuma günü Marmara Bölgesi’nde görülecek yağışlar hafta sonu doğu bölgelere kayacak.
Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum’un kuzeydoğu kesimleri ile gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bakan Soylu, tüm acil çağrıların tek numara altında birleştirileceğini açıkladıGelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, Sahil Güvenlik'e, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz." dedi.