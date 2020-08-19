Son dakika... İstanbullular dikkat! Sağanaklar yarın başlıyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Perşembe ve cuma günü Marmara Bölgesi’nde görülecek yağışlar hafta sonu doğu bölgelere kayacak.

Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum’un kuzeydoğu kesimleri ile gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.