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18.06.2020 - 08:27 | | İHA

Son dakika... İstanbullular güne maske ile uyandı!

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da maske zorunluluğu getirilmesinin ardından sabah saatlerinde toplu taşımayı kullanan vatandaşların maske kullanımına dikkat ettiği görüldü.

Son dakika haberine göre, İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından sabah saatlerinde işlerine gitmek için toplu taşımayı kullanan vatandaşların maske kullanımına dikkat ettikleri görüldü. Dün akşam alınan kararla Ankara, İstanbul ve Bursa illerinde açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Bu sabah saatlerinde de evlerinden çıkan vatandaşların maske kullanımı dikkat ettikleri gözlemlendi.

Vaka sayısının son günlerde ortalama olarak 620 olduğu Megakent İstanbul’da sabah saatlerinde işe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların maske taktıkları görüldü. Metrobüs ve otobüs duraklarında oluşan kalabalıkta da maskeli yüzlerin olması dikkat çekti. Bir vatandaşta “Herkesin maske takması çok önemli. Ben bir sağlıkçı olarak bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Herkesin maske takmasının önemli olduğunu söyleyeyim” ifadelerini kullandı. Bazı vatandaşların da maske takmadığı görüldü.

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