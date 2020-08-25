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25.08.2020 - 09:38 |

Son dakika! İstanbul'u kana bulayacaktı! Taksim'de keşif yaptı

DAEŞ'in katliamcısı kalaşnikofla yakalandı...İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ'lı terörist uzun namlulu silah, 5 adet şarjör ve 150 adet fişekle birlikte yakalandı.

Ferit ZENGİN/İSTANBUL

Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda, Reina saldırısı benzeri bir katliam saldırısı yapmak üzere Gaziantep'ten İstanbul'a gelip Beyoğlu Taksim'de bir keşif yapan bir DAEŞ militanı kalaşnikof marka tüfekle yakalandı.

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren ve Gaziantep üzerinden İstanbul’a gelen DEAŞ üyesi H.S’nin sansasyonel eylem arayışında olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Son dakika İstanbulu kana bulayacaktı Taksimde keşif yaptı

Polis ekipleri, şüphelinin Taksim Meydanı başta olmak üzere Beyoğlu’nda bir çok önemli noktada keşif yaptığını belirledi.
Ekipler, söz konusu soruşturma kapsamında Küçükçekmece’de bir otele düzenledikleri operasyonda zanlıyı yakaladı.

Otel odasında yapılan aramalarda, 1 kalaşnikof tüfek, 5 yedek şarjör ve 150 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika! İstanbul'u kana bulayacaktı! Taksim'de keşif yaptıDAEŞ'in katliamcısı kalaşnikofla yakalandı...İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ'lı terörist uzun namlulu silah, 5 adet şarjör ve 150 adet fişekle birlikte yakalandı.
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