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31.10.2020 - 18:04 |

Son dakika: İzmir açıklarında bir deprem daha

Son dakika haberine göre, Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin İzmir’in Urla ilçesine 27 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Son dakika: İzmir açıklarında bir deprem daha

AFAD’dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin İzmir’in Urla ilçesine 27 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi

"Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri"Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Geometrik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, 'Akdeniz'de deniz taban basıncı değişimi' adlı bilimsel çalışmasıyla 2018'den itibaren yer kabuğundaki değişimlerin artan depremlerle orantılı olduğunu gözlemlediklerini ifade etti. Kutoğlu, "Yer kabuğunu oluşturan dinamik süreçler hızlanmış durumda. Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri" dedi.
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