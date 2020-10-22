22.10.2020 - 15:37 | | DHA
Son dakika! İzmir açıklarında deprem...
Gelen bir son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde İzmir - Çeşme açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre; saat 14.15'te İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli, depremin derinliğini 7.8 kilometre olarak ölçtü.
Zabıta müdürünü bıçakla yaralayan çift tutuklandı!Aydın’ın Didim ilçesinde, iddiaya göre, halk pazarında izinsiz sergi açmaya çalıştıkları için kendilerine engel olmak isteyen Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu’na (44) bıçakla saldırıp, göğsünden yaralayan seyyar satıcı Bayram Tang (38) ve eşi Kudret Tang (35) polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.