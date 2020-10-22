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22.10.2020 - 15:37 | | DHA

Son dakika! İzmir açıklarında deprem...

Gelen bir son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde İzmir - Çeşme açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! İzmir açıklarında deprem...

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre; saat 14.15'te İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli, depremin derinliğini 7.8 kilometre olarak ölçtü.

Son dakika İzmir açıklarında deprem...

 

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