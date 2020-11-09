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09.11.2020 - 07:36 | | ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

Son dakika... İzmir depremin simgesi Ayda’nın babası isyan etti! Bırakın...

Gelen son dakika haberine göre; İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından tam 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından mucizevi bir şekilde kurtulan 3.5 yaşındaki Ayda bebek, önceki gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Son dakika... İzmir depremin simgesi Ayda’nın babası isyan etti! Bırakın...
ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

Annesini yıkıntılar arasında yitiren minik Ayda, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastanesi’nden babasının kucağında çıktı. Yalınayak bir şekilde babasının otomobiline kucağında taşıdığı Ayda’nın o anlarını gösteren fotoğraflar sosyal medyada büyük tepki çekti.

YORUMLARA TEPKİ

Baba ve kızının fotoğrafını birçok kişi, “Ambulansa bindirirken birbirini ezenler”, “Çok ağladım diyenler”, reklamcı köfteciler nerede” notuyla paylaştı. Milliyet’e konuşan baba Uğur Gezgin ise taburcu edilme anını gösteren o fotoğraflara yapılan bazı yorumlara tepki gösterdi:

‘BIRAKIN ACIMIZI YAŞAYALIM’

“Bırakın acımızı yaşayalım. O hastaneye girdiğimde de tektim, kızım taburcu olup çıktığımda da. O gün o hastaneye girdiğimde yanımda olan dostlarım taburcu olduğunda  da yanımdaydı. Kapının önünde bizi bekliyorlardı. Hastaneden çıkıp arabaya yürüdüğümüz mesafede kısa bir mesafeydi. Evet Ayda’nın ayaklarında çorap yoktu. Ayakları yara içindeyken çorap giydiremezdim. Kızım 5 gün enkaz altında kaldı. Günlerce banyo yapmadı. Eve getirip banyosunu yaptırdım, ayaklarını kremledim. Kızıma ilk defa bakmıyorum, bu çocuğu ben büyüttüm.”

Son dakika... İzmir depremin simgesi Ayda’nın babası isyan etti Bırakın...

Son dakika... İzmir depremin simgesi Ayda’nın babası isyan etti Bırakın...

Son dakika... İzmir depremin simgesi Ayda’nın babası isyan etti Bırakın...

Otoparkta şok görüntü! Tartıştığı adamı önce vurdu sonra...Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan Özlem Ç. (34), tabanca ile ateş ederek yaraladığı Cihat Aytaç’a (38) yerde yatarken tabancayla vurmaya devam etti. Ağır yaralanan Aytaç hastaneye kaldırılırken Özlem Ç. de gözaltına alındı.
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