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22.12.2020 - 15:22 | | İHA

Son dakika... İzmir'de büfeyi taradılar! 1 ölü, 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'in Tire ilçesinde, iki kişi otomobille geldikleri büfede dehşet saçtı. Silahla ateş açtıkları büfede bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı bildirildi. İşte İzmir'de yaşanan kanlı olayın detayları...

Son dakika... İzmir'de büfeyi taradılar! 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Tire ilçesinde meydana geldi. İddialara göre İstasyon Caddesi'ndeki büfeye plakasız otomobille gelen iki kişi, yanındaki silahlarla büfeye ateş açtı. Silahlı saldırıda büfe çalışanı Sezgin Mertol (36) ve yanında misafir olarak bulunan S.U açılan ateşle yaralandı. Silahlı saldırganlar, daha sonra ise geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Başından ağır şekilde yaralanan Sezgin Mertol, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesinde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. O sırada büfede Mertol'u ziyaret eden ve yaralanan S.U ise yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir’de bir hastaneye sevk edildi.

Silahlı saldırının ardından Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Emniyet Müdürü Kadir Şen, olay yerinde incelemelerde bulundu. İz süren polis ekipleri, saldırganların kullandığı otomobili terk edilmiş şekilde Bayındır ilçesinde buldu. Olay ile ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

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