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04.12.2020 - 08:30 | | AA

Son dakika.. İzmir'de büyük operasyon: 66 gözaltı!

Gelen son dakika haberine göre, İzmir merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 66 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Son dakika.. İzmir'de büyük operasyon: 66 gözaltı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturmada, faaliyetlerini sürdüren örgüt üyelerinin yakalanmamak adına tedbir uyguladıkları, örgütün verdiği talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları, örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam ettikleri tespit edildi.

Aralarında Türkiye imamı M.Ö.'nün damadı M.B. ile, Karşıyaka ve Hatay il imamları, TSK ve Emniyet mahrem imamları, eğitim danışmanları, büyük bölge talebe mesulleri, büyük-küçük bölgeciler, mütevelliler, ihraç TSK ve Emniyet mensuplarının da bulunduğu şüphelilere yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde başlatılan operasyonla birçok ilde 66 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 11 sahte kimlik, 16 bin 600 dolar, 3 bin 700 euro, 90 bin TL, 9 ata altın ve dijital materyaller ele geçirildi.

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