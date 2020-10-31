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31.10.2020 - 22:35 | | AA

Son dakika: İzmir'de can kaybı 39'a çıktı

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 39'a yükseldiğini bildirdi.

Son dakika: İzmir'de can kaybı 39'a çıktı

AFAD'dan saat 22.15 itibarıyla yapılan açıklamada, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 olan, 658 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, biri boğulma sonucu, 39 kişinin hayatını kaybettiği, 885 kişinin yaralandığı ve İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.
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