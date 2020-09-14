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14.09.2020 - 22:41 | | AA

Son dakika: İzmir'de kaçak kazı faciası: 3 kişi aranıyor

Son dakika haberine göre, İzmir'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı için girdikleri kuyudaki gazdan zehirlenen 2 kişi hastaneye başvurdu, kuyuda olduğu belirtilen 3 kişi için de kurtarma çalışması başlatıldı.

Son dakika: İzmir'de kaçak kazı faciası: 3 kişi aranıyor

Alınan bilgiye göre, Efes Antik Kenti yakınındaki Herkül Kalesi bölgesindeki 13 metre derinlikteki bir kuyuya kaçak kazı için giren 5 kişiden 2'si kuyudaki gazdan zehirlendi.

Fenalaşmaları üzerine kuyudan çıkan 2 kişi, Selçuk Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanedeki 2 kişinin kuyuda 3 kişinin daha olduğunu ifade etmesi üzerine bölgeye AKS ekipleri sevk edildi. Kuyudakilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Son dakika: İzmirde kaçak kazı faciası: 3 kişi aranıyor

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