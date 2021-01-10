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10.01.2021 - 09:09 | | DHA

Son dakika... İzmir'de komşu kavgasında kan aktı! 1 ölü

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'in Bayındır ilçesinde, M.B. (36) tartıştığı komşusu Eray Umutlu'yu (46) bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Umutlu hayatını kaybederken, M.B. gözaltına alındı.

Son dakika... İzmir'de komşu kavgasında kan aktı! 1 ölü

Olay, Turan Mahallesi yaşandı. Eray Umutlu (46) ile komşusu M.B. (36) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., elindeki bıçakla Umutlu'yu yaraladı. İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk ekildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Umutlu, ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Umutlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bayındır Fen İşleri'nde çalıştığı öğrenilen Umutlu'nun cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. M.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İntihar etmek için pencereden sarkan kişiyi dakikalarca tutup kurtardılarGelen son dakika haberine göre; İstanbul'da bir kişi ailesiyle tartıştıktan sonra intihar etmek istedi. Pencereden aşağıya sarkan kişiyi biri polis 3 kişi tutup yukarı çekerek kurtardı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntüler.
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