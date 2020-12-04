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04.12.2020 - 12:38 |

Son dakika! İzmir'de korkutan deprem

Gelen bir son dakika haberine göre; İzmir'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli'den depremle ilgili ilk açıklamalar geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi

Son dakika! İzmir'de korkutan deprem

AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre; İzmir Seferihisar'a 30 kilometre mesafede bulunan Samos Adası'nda bir deprem meydana geldi.

Saat 12.34'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklanırken, sarsıntı bölgede paniğe neden oldu

Depremin derinliği ise 9.9 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. 

Son dakika İzmirde korkutan deprem

Maske takmayan kadını uyaran doktora saldırıAvcılar’daki 7 No’lu Aile Sağlık Merkezi’ne maskesiz gelen kadın, kendisini uyaran Dr. Yağmur Turhan’a hakaret ederek ona saldırdıktan sonra kaçtı.
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