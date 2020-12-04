04.12.2020 - 12:38 |
Son dakika! İzmir'de korkutan deprem
Gelen bir son dakika haberine göre; İzmir'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli'den depremle ilgili ilk açıklamalar geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi
AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre; İzmir Seferihisar'a 30 kilometre mesafede bulunan Samos Adası'nda bir deprem meydana geldi.
Saat 12.34'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklanırken, sarsıntı bölgede paniğe neden oldu.
Depremin derinliği ise 9.9 kilometre olarak açıklandı.
KANDİLLİ'DEN İLK AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.