Son dakika! İzmir'de korkutan deprem

AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre; İzmir Seferihisar'a 30 kilometre mesafede bulunan Samos Adası'nda bir deprem meydana geldi.

Saat 12.34'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklanırken, sarsıntı bölgede paniğe neden oldu.

Depremin derinliği ise 9.9 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.