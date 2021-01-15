MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! İzmir'de korkutan deprem... AFAD'dan açıklama
ABONE OL
15.01.2021 - 20:46 | | AA

Son dakika! İzmir'de korkutan deprem... AFAD'dan açıklama

Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, "Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Son dakika! İzmir'de korkutan deprem... AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 20.20'de ve 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Seferihisar'a uzaklığı 17,5 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 20.20'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

Son dakika İzmirde korkutan deprem... AFADdan açıklama

Kocaeli'nde kaybolan doktorun son görüntüleri ortaya çıktıKocaeli’de 2 gündür kendisinden haber alınamayan doktorun, evinden çıktıktan sonra marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! İzmir'de korkutan deprem... AFAD'dan açıklama

Son dakika! İzmir'de korkutan deprem... AFAD'dan açıklama

Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

Korkunç cinayette 'bitişik parmak' detayı

Korkunç cinayette 'bitişik parmak' detayı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet