Son dakika! İzmir'de korkutan deprem... AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 20.20'de ve 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Seferihisar'a uzaklığı 17,5 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 20.20'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz.