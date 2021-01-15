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15.01.2021 - 10:34 | | AA

Son dakika: İzmir'de masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonu! Gözaltılar var

Gelen bir son dakika haberine göre; İzmir'de fuhuş yaptığı tespit edilen 3 masaj salonuna baskın düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle kapalı olması gerekirken gizlice müşteri alan salonlara düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Son dakika: İzmir'de masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonu! Gözaltılar var

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan masaj salonlarına müşteri alındığı bilgisine ulaştı.

Takip çalışması sonucu masaj salonlarına sokak başlarına gözcüler yerleştirilerek gizlice müşteri alındığı, kadınlara fuhuş yaptırıldığı, sokağa çıkma kısıtlaması olmayan yabancı uyruklu kadınların da müşterilere gönderilerek fuhuş yaptırıldığı tespit edildi.

Polis ekiplerince 3 masaj salonuna ve zanlıların ikametlerine düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde yabancı ve Türk uyruklu çok sayıda kadın olduğu da belirlendi.

Operasyonda, 2 bilgisayar, müşteri temininde kullanıldığı düşünülen çok sayıda sim kart, 3 hard disk, 1 tablet, 1 tabanca ve 59 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.

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