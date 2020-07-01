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01.07.2020 - 14:27 | | DHA

Son dakika haberi: Haberler peş peşe geldi! Tatil beldesinde korkutan yangın

Gelen son dakika haberine göre; Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Öte yandanİzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İki helikopter ile 10 arazöz alevlere müdahaleye başladı. Bölgeye çevre illerden de yardımcı ekipler istendi.

Son dakika haberi: Haberler peş peşe geldi! Tatil beldesinde korkutan yangın

Muğla Seydikemer ilçesinin Karadere Mahallesi Özlem Çayı mevkisindeki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı ile 60 orman işçisi sevk edildi.

Sahile yakın noktadaki yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

 

 

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