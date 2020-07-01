01.07.2020 - 14:27 | | DHA
Son dakika haberi: Haberler peş peşe geldi! Tatil beldesinde korkutan yangın
Gelen son dakika haberine göre; Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Öte yandanİzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İki helikopter ile 10 arazöz alevlere müdahaleye başladı. Bölgeye çevre illerden de yardımcı ekipler istendi.
Muğla Seydikemer ilçesinin Karadere Mahallesi Özlem Çayı mevkisindeki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı ile 60 orman işçisi sevk edildi.
Sahile yakın noktadaki yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çirkin paylaşımlara sert tepki gösterdiSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara ilişkin, "Bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız." dedi. Erdoğan, 'Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. İnternet mecralarını kullananlar, suç işleme konusunda layüsel değildir. Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız.' dedi.