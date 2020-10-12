Son dakika... İzmir'de sahte alkol operasyonu! Tam 5 ton ele geçirildi

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir depoda yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 Ekim'den bu yana hastaneye başvuranlardan 16'sının hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araştırma sonucu dağıtıcı olduğu belirlenen bir depoyu takibe aldı.

Polis ekipleri, 2 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından Çiğli ilçesindeki depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada ise 5 litrelik bidonlarda piyasaya sürülmeye hazır yaklaşık 5 ton etil alkol, çok sayıda etiket ile boş bidon ve kapak ele geçirildi.

Olayla ilgili depoyu kiralayan H.G. gözaltına alındı.

Dağıtım yapıldığı tespit edilen bir araca da el konuldu.

Şüphelinin ortağının da daha önce Kemeraltı'nda düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı öğrenildi.

İlk belirlemelere göre etil alkolün İstanbul'dan getirildiği ve bu depodan dağıtım yapıldığı belirtildi.

İzmir'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi kentteki hastanelere başvurmuş, hastaneye kaldırılanlardan 6'sı önceki gün, 4'ü dün, 6'sı da bugün yaşamını yitirmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmiş, 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

BURSA

Bursa'da sahte içkiye karşı denetimlerini artıran polis ekipleri, 120 şişe sahte alkolü piyasaya sürülmeden ele geçirdi. Şüphelinin imalathane olarak kullandığı evinde yapılan aramalarda da 105 adet doldurulmaya hazır boş şişe ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Son günlerde yurt genelinde sahte içki tükettikleri gerekçesiyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısının artması üzerine, Bursada polis ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı. Sahte içki üretenlere göz açtırmayan Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesinde bulunan alkollü bir işyeri ile sahte içkilerin üretildiği imalathaneye baskın düzenledi.

Polis ekipleri, işyerinde yaptığı aramada 120 şişe sahte alkolün piyasaya sürülmesine imkan tanımadan ele geçirdi. İşyeri sahibinin imalathane olarak kullandığı evinde de yapılan aramalarda 105 adet doldurulmaya hazır boş şişe, 5 litre etil alkol ve çeşitli aromalar tespit edildi. Evde yaptığı sahte içkileri satma girişiminde bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan imalethanenin yapıldığı eve ve işyerine baskın anları anbean görüntülendi. Görüntülerde işyerinin deposuna saklanan sahte içkiler ile evin farklı köşelerine gizlenen doldurulmaya hazır boş şişeler görülüyor.