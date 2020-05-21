Son dakika | İzmir'deki camilerden müzik yayınıyla ilgili yeni gelişme: Gözaltına alındı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada bir danışmanlık şirketinde yönetici olarak görev yapan Banu Ö, Türk Ceza Kanunu'nun 216/3 maddesi kapsamında “Dini değerleri alenen aşağılamak” suçundan gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alındığı ve bu kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden dün müzik yayını yapılmıştı. Müftülükten yapılan açıklamada, yayının, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlarca yapıldığı belirtilmiş, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da eylemi gerçekleştiren ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapılmasına ilişkin, Twitter'dan açıklamada bulundu. Erbaş, "İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez. Mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanları derinden yaralayan bir hadise ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuş, bu provokatif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" denildi.

TUNÇ SOYER'DEN TEPKİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, müftülüğün ses sistemine girilerek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına tepki gösterdi.

Soyer, yaptığı yazılı açıklamada, mübarek ramazan ayının sonunda milletçe bayrama hazırlanırken dün bazı camilerin minarelerinden şarkı çalınmasının tüm İzmirlileri üzdüğünü belirtti.

Halkın birlik ve dirliğinin bozulmaya çalışıldığını ifade eden Soyer, şunları kaydetti:

"En fazla birlik, beraberlik içinde olmamız gereken günlerde halkımızı birbirine düşürmeye, kutuplaştırmaya çalışanların bu kadar alçakça provokasyona tevessül etmeleri, niyetlerini açıkça ortaya koyuyor. Bu oyuna gelmeyelim. Bu eylemi gerçekleştirenleri devletin yetkilileri ve emniyet güçlerinin en kısa sürede yakalayarak yüce Türk adaleti önüne çıkaracağına inanıyor, İzmirliler adına bekliyoruz. Asla kabul etmeyeceğimiz bu provokasyonu gerçekleştirenleri lanetliyor, güzel İzmir'in adını bu olayla yan yana getirip politika malzemesi yapanları da kınıyorum."

Dün, İzmir Müftülüğünün ses sistemi sabote edilerek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmıştı. Konuya ilişkin İzmir Müftülüğü, inceleme başlatmış ve suç duyurusunda bulunulmuştu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişilerle, destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında resen soruşturma başlatmıştı.