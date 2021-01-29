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29.01.2021 - 13:59 | | DHA

Son dakika... Jigolo operasyonu! Balıkesir'de 98 erkek dolandırıldı

Gelen son dakika haberine göre; Jigolo olma vaadiyle 98 erkek dolandırıldı. İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda 10'u kadın 44 kişinin yakalandığı bildirildi.

Son dakika... Jigolo operasyonu! Balıkesir'de 98 erkek dolandırıldı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran kimliği açıklanmayan bir kişi, ‘jigolo olma vaadiyle’ dolandırıldığını bildirdi. Hemen harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, pek çok kişiyi aynı yöntemle dolandıran İstanbul merkezli çeteyi deşifre etti. Çetenin internet üzerinden ‘yüksek gelir vaadiyle jigolo olma’ ilanları verdiği, başvuranların ‘Birlikte olmak isteyen kadın olduğunda, sizinle iletişime geçeceğiz’ diyerek, kişisel bilgilerini aldığı, daha sonra kadınlara aratarak yüksek ücretle birliktelik teklif ettirdiği en sonunda da kurbanlarından sisteme giriş ücreti ve garanti parası adı altında para topladıklaro saptandı.

Balıkesir Polisi, 98 kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı belirlenen şüphelilerden 44'ünü İstanbul’da, 3'ünü ise Gaziantep’te yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler ile birlikte çok sayıda cep telefonu ve sim kart ele geçirildi. Ayrıca arama yapılan adreslerde kitap arasına saklanmış çok sayıda banka kartı da bulundu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

 

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