Son dakika... Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisiyle tartışmasını sürdürdü. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de kadının dövüldüğünü sanıp olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

KADİR ŞEKER'İN AVUKATI: KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in avukatı Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, duruşma sonrası açıklama yaptı. Böyle bir karar beklemediklerini ifade eden Aladağ, karara itiraz için istinaf mahkemesine başvuracaklarını söyledi.

Duruşmaya katılan Kadir Şeker'in ailesi de kararın ardından adliyeden ayrıldı.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şeker hakkında Cumhuriyet Savcısı da 16 Eylül günü görülen 3’üncü duruşmada verdiği mütalaasında iddianameye bağlı kalarak suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirterek, 'kasten adam öldürme' cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminin de en üst sınırdan verilmesi talep edildi.

KADİR ŞEKER DURUŞMAYA SALONA GELEREK KATILDI

4'üncü kez hakim karşısına çıkan ve daha önceki duruşmalara tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılan Kadir Şeker, bu kez salonda hazır bulundu. Her iki tarafın ailelerin de katıldığı duruşmada ilk olarak öldürülen Özgür Duran'ın, avukatları mütalaaya karşı savunma yapıp, 'haksız tahrik uygulanacaksa' da en alt sınırdan uygulanması gerektiğini belirtti.

Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran da Kadir Şeker'in cezalandırılmasını talep etti.

Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner ise, ''Kadir Şeker'e soruyorum. Neden elinde bıçakla geldin oraya? Benim 8 aydır ciğerim yanıyor. Benim oğlum gaspçı değil, satıcı değil. Benim çocuğumun yuva kurma hayali vardı. Onu da Kadir Şeker elinden aldı. Oğlum 2 gün önce rüyama girdi. 'Anne ben o çocuğa kendimi ifade edemedim. O çocuğa sor, neden bıçakla üstüme gelmiş' dedi. En ağır cezayı almasını istiyorum'' diye konuştu.

Kadir Şeker'in avukatları da mütalaaya karşı gelip, olayda kasıt olmadığını, Kadir Şeker'in şiddet görmek üzere olan bir kadına yardıma koştuğunu ve olayda da Özgür Duran'ın boynunu sıktığını belirtti.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kadir Şeker'e 'Kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından bu cezayı, suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 15 yıla indirdi. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirdi.

KADİR ŞEKER'İN SON SÖZÜ: ÜZGÜNÜM

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker, karar açıklanmadan mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulduğunda, ''Yardıma ihtiyacı olan bir kadının yanına gittim. Yanlarına gittiğimde konuşuyorlardı. Bir sorun olmadığını fark edince ayrılmak istedim. Arkamdan gelip, saldırdı. Boğazımı sıkıp, nefesimi kesti. Düştük. Oradan ayrılırken yaralı olduğunun farkında değildim. Hayatını kaybettiği için çok üzgünüm'' dedi. Kadir Şeker'in karar açıklandıktan sonra moralinin bozuk olduğu görüldü.

KADİR ŞEKER'İN BABASI: SUÇSUZ OLDUĞUNA İNANIYORUZ

Yargılandığı davada 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, karara itiraz için bir üst mahkemeye başvuracaklarını belirterek, ''Mahkemenin kararına saygılıyız. Ancak, çocuğumuzun suçsuz olduğuna inanıyoruz. Hukuki hakkımızı kullanıp, bu durumu bir üst mahkemeye taşıyacağız'' dedi.

'BENİM OĞLUMU CEZAEVİNDEN ÇIKARTIP, MEZARA KOYACAKLARDI'

Öldürülen Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran, duruşma sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, ''Biz burada hepimiz çalışanız, hepimiz vergi veriyoruz. Tuhafıma giden bir şey var. Kadir'in babası YouTube'da video yayınlamış, 'Arayıp soran, bize destek olan milletvekillerine, belediye başkanlarına teşekkür ederiz' diye. Bir milletvekili, vergi veren insanın vergileriyle maaş alıyorsa bir katilin arkasında nasıl durur? Bir belediye başkanı mülki amirdir hiçbir katilin arkasında duramaz. Tarafsız olması lazım. Benim oğlumu mezardan çıkartıp, cezaevine koyacaktı. Şimdi nerede o yorum yapanlar'' dedi.

Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran ise, ''Kadına şiddet diye çıktılar. Kadın kolları buraya kadar geldiler. Herkes bu raporu çeksin, sonuçta darp, cebir izi yoktur. Her şey ortadadır. Kadir Şeker'in elindeki bıçak 25 santim. Buradan Türkiye halkına şunu sormak istiyorum; benim ağabeyimin 19 sabıkası olduğu söylendi. Uyuşturucu, gasp, yaralama ve yağmacılık gibi suçları olduğu söylendi. 19 sabıkası olan bir kişi sokağa çıktığında bıçak taşır mı, taşımaz mı? Benim ağabeyim bıçak taşımamıştır. Çünkü 19 sabıkası yok. 20 yaşında üniversiteye hazırlanan bir öğrencinin cebindeki bıçak var. Evladı olanlar var burada. Herkes çoluğuna çocuğuna dikkat etsin. Kendisi de beyan etti, bu bıçağı internet üzerinden tespih gibi oynamak için almış. Bu kadar, her şey ortada. Görgü tanığının ağabeyim yerde can çekişirken, şüphelinin tekme attığına dair beyanı var. Önce Allah'ın adaletine sonra yüce mahkemenin adaletine güveniyoruz. Bu ceza bizi tatmin etmedi. Gerekli girişimlerde bulunacağız. Artık herkes gerçekleri görsün'' dedi. Niyazi Remzi Duran, yaşanan olaylar nedeniyle kendisinin de mağdur olduğunu belirterek, ''Ben bu olaylar yüzenden okulum ve takımımdan atıldım. Benim futbol kariyerim bitmiş durumda" dedi.

'ÇOCUĞUM ÖLÜMÜ HAK ETMEMİŞTİ'

Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner’de, ''Benim çocuğum sokak ortasında ölümü hak etmemişti. Kadına şiddet diye, kurtaracaklardı. 8 aydır ben evimde ağlarken, onlar Türkiye'yi galeyana getirip, kadına şiddete, Emine Bulut'a bağladılar. Benim çocuğumun şiddet uygulamadığını Kadir Şeker de ifadelerinde söyledi. 'Kadına şiddet uyguladığını görmedim' diyor. Ayşe Dırla'ya baskı yaptığımızı ve ifadesini değiştirdiğimizi söylüyorlar, asla yapmadık. Ayşe nerede bilmiyorum. Ayşe'ye buradan sesleniyorum, 'Çık kızım doğruları söyle'. Ayşe hale ifadesini değiştirebilir'' dedi.

DURAN'IN AVUKATI: VERİLEN CEZA BİZİ TATMİN ETMEDİ

Özgür Duran'ın ailesinin avukatlarından Furkan Akbulut da şunları söyledi:

''Olayın ilk başından beri kadına şiddet olmadığını belirtmiştik. Buna ilişkin raporları da sunmuştuk. Bugün mahkeme de aynı kanaatte bulundu. Özgür Duran'ın ailesi sosyal medyadan yıprandı. İstinaf aşaması olacak. Biz, elimizden geleni yapacağız.''

Avukat Metahan Uluman’da, ''Verilen ceza bizi tahmin etmedi. Haksız tahrik uygulandı. Bu bizim hoşumuza gitmedi. Gereken yerlere başvuracağız. Burada hukuk savaşı veriyoruz. Aslında mağdur olduğumuzu hep belirttik. Sabıkası olan insanların adalet önünde eşit olduğunu hep söyledik" dedi.

'ADALET YERİNİ BULDU'

Avukat Duygu Delibaş ise olayda kadına şiddetin olmadığını, karşı tarafın basını yanlış yönlendirmesiyle kamuoyu oluşturulduğunu belirterek, ''Kadına şiddet olsa, ben bir kadın olarak dosyaya girmem. Bunu mahkemede de dile getirdik. Deliller sabit, adli tıp raporu var, herhangi bir darp olmadığına dair. Adalet yerini buldu. Kamuoyundan mahkeme etkilenecek mi diye, tedirgindik. Her gün CİMER'den 'Kadir Şeker serbest bırakılsın' diye mektup tarzında yazılar geliyordu. Biz mahkemenin etkileneceğini düşünüyorduk. Ama bağımsız mahkemeler bundan etkilenmedi. Olması gereken karar budur'' diye konuştu.