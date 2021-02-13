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13.02.2021 - 17:05 |

Son dakika | Kadir Topbaş'ın ölüm nedenini oğlu açıkladı! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak...

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş, acı haberin ardından babasının ölüm nedeniyle ilgili açıklama yaptı. Öte yandan Kadir Topbaş'ın cenazesinin 14 Şubat Pazar günü öğle namazının ardından İstanbul Fatih Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarın Kadir Topbaş'ın cenaze törenine katılacak.

Son dakika haberine göre, Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş, gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu. Işık sosyal medya hesabından, "Az önce Kadir Topbaş 'ın oğlu Ömer Topbaş'la konuştum. "Babam covid'i atlattı ama sonrasında bağışıklığın düşmesiyle çoklu organ yetmezliği gelişti ve tekrar yoğun bakıma alındı. 30 dakika önce de babamı kaybettik" dedi. Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versin." açıklamasında bulundu.

Uzun süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş 76 yaşındaydı. Eski İBB Başkanı Topbaş, 16 Kasım tarihinde korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Topbaş'ın hastanede geçirdiği sürede durumunun kötüye gitmesi nedeniyle kendisi entübe edilmişti. Topbaş'ın sağlık durumuna ilişkin elde edilen son bilgilere göre eski İBB Başkanı yoğun bakıma kaldırılmıştı. Topbaş'ın geçen hafta diyalize bağlandığı haberi gelmişti.

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Son dakika! Kadir Topbaş hayatını kaybetti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Topbaş'ın vefatına ilişkin paylaşım
Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiDoğu kıyısında gerçekleşen 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarı verilmedi. Sarsıntı, yüzlerce kilometre uzaklıktaki başkent Tokyo'da da hissedildi.
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