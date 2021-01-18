MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Kağıthane'de kayıp düşen kişiye otomobil çarptı
ABONE OL
18.01.2021 - 13:13 | | DHA

Son dakika! Kağıthane'de kayıp düşen kişiye otomobil çarptı

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Kağıthane'de kar yağışı feci bir kazaya davetiye çıkardı. Buzlu yolda kayıp düşen bir yayaya duramayan bir araç çarptı.

Kaza sabah saatlerinde Kağıthane'de meydana geldi. Buzlu yolda yürümeye çalışan kişi ayağı kayınca düştü. Bu sırada aynı yolda ilerleyen otomobil kayarak düşen kişiye çarptı. Yol kenarına da çarpan otomobil yokuş aşağıya kaymaya devam etti. Otomobil sürücüsü uzaklaşırken yaralının yardımına çevredekiler yetişti. Yaralı kişi hastaneye götürüldü.

ARAÇ SÜRÜCÜLERİ ZOR ANLAR YAŞADI

İstanbul'da devam eden kar yağışı birçok yerde buzlanmaya neden oldu. Bu sabah saatlerinde Çağlayan'dan Kağıthane'ye inen ara sokakta kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptı. Arkadan gelen başka bir aracın sürücüsü de duramayarak kaza yapan otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken otomobillerde hasar meydana geldi. Kazanın ardından ekipler yolda tuzlama çalışması yaptı. Kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    İstanbul'da çöpte altın alarmı! Didik didik arıyorlarİstanbul Bahçelievler’de oldukça ilginç bir olay yaşandı. Bülent Tetik isimli bir vatandaş biriktirdiği altınları yanlışlıkla çöpe atınca Bahçelievler Belediyesi ekipleri harekete geçti. Çöpleri toplayan kamyonun tespit edilmesinin ardından yaklaşık 7-8 kişilik ekip altınları çöplerin içinde aramaya başladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada

    Son dakika... Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada

    81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

    81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

    Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

    Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

    2021'de üniversiteler ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?

    2021'de üniversiteler ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet