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01.12.2020 - 09:13 | | İHA

Son dakika... Kar Balkanlar'dan ülkemize girdi! Meteoroloji'den uyarı geldi

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Muğla, Antalya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli, Erzincan ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Öte yandan dün akşam saatlerinde Edirne'nin Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli’de ve yakın köylerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dün gece, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan, Edirne'den ülkeye giriş yaptı. Kurak geçen yılın ardından kar yağışı sevinçle karşılandı. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü kentte yetkililer kar yağışının gün içinde ve hafta içinde beklenmediğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 9

İstanbul: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 16

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 19

Bursa: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Çok bulutlu 4

Diyarbakır: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 13

 

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