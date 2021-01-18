Son dakika... Kar yağışı ne kadar sürecek? Bünyamin Sürmeli açıkladı

Soruların yanıtını CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli aktardı;

Trafikteki çilesi olmasa gerçekten 2 yıldan sonra hele yurdun birçok noktası Ege filan daha da uzun zamandan beri ilk defa böyle bir kar görüyoruz. Aslında uzun süreden beri görmediğimiz için bizim böyle çok yoğun bir kar gibi görünüyor. Aslında şuan bakacak olursak şehrin ortalamasında en fazla 12-13-14 cm. bir kar var. İyi almış yerlerinde 20-25 cm'i buluyor. Kıyı kesimlerde de 2 cm. civarında filan.

Ortalama okulları tatil ettirebilecek kadar çünkü bizim referansımız oydu geçen cuma. Konuşurken pazar günkü yağışlar online eğitim değil aslında okullara gidiliyor olsaydı, pandemi sürecinde olmasaydık okulları tatil ettirebilecek kadar. Yani gözde canlanması için. Tam da o kadarlık bir kar oldu aslında. Şimdi öğleden sonrasına kadar 13.00-14.00 sularına kadar da bu deniz etkisiyle kar yağış ara ara tipiler şeklinde gelip gidecek. Mesela biraz önce burada iyi bir tipi vardı. Mavilikleri görebilirsin. İşte bu deniz etkisini anlatıyor. Hani eskiler derlerdi ya 'kar topluyor' diye, işte aslında onun bir benzeri. Karadeniz üzerinde su buharı yükseliyor, yukarıya doğru. Oradan kuzeydeki rüzgarla birlikte şehrin üzerine akmaya başlıyor. Şehrin üzerinden geçerken o parsel kar bırakıyor, gittiğinde tekrar açmış oluyor. Arkasından bir tane daha geliyor. O nedenle hava bir açıyor, bir kar indiriyor. İşte bu sabahtan beri devam ediyor. Hava da soğuk. Her gelen yağış üstüne bir miktar daha ekliyor.

Bu 14.00-15.00 sularına kadar devam edecek. Ondan sonra yavaş yavaş o parseller gelmemeye başlayacak. Ve bu sistemi sonlandırmış olacak gelen buharlaşmanın kesinleşmesi.

Ama yarına İstanbul'da Anadolu yakasında yine kar yağışları görebileceğiz. Tamamen bitmiyor. Çarşamba bitmiş olacak. Bu arada bu gelen kar yağışının etkinliği bittikten sonra geriye ne kalacak? Soğuk kalacak. Asıl buraya dikkat çekiyoruz. Bu gece sabaha karşı İstanbul -8, -9 dereceleri ölçecek. Zaten şuanda biz 0 dereceyi yakalayamadık hala. Şu anda bile -1 derece İstanbul. Sabah daha da altındaydı. 'Şu kadarcık kar var, bana bir şey olmaz' demeyin çünkü o kadarcık kar bile 0'ın altında buza dönebiliyor. Her yer buz gibi cam gibi. Dolayısıyla yola çıkacaklar ekstra düşünsün. Kış lastiği olmayanlar zaten hiç çıkmasınlar diyoruz. Bu İstanbul'un durumu. Muhtemelen Perşembeye kadar bir kere bu soğuk sürüyor. Gece dondurucu soğuk, gündüz 1-2 derece. Ardından Perşembe bir 5 dereceyi aşmaya başlayacak. Cuma-Cumartesi 10-12 derecelere yükseliyoruz. Bu sistem Batı bölgeleri için sonlanmış oluyor.

Başkent'te ise sıcaklık bu gece -13, -14 dereceye kadar düşecek. Yağış bittikten sonra soğuk hava etkisini göstermeye devam edecek. Ocak ayının sonuna kadar sıcaklıklarda keskin düşüş görünmüyor. Ancak şubat ayı başında bir soğuk hava dalgası gelebilir.