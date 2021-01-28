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28.01.2021 - 10:36 | | DHA

Son dakika... Kartal'da feci kaza: 1 ölü

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Kartal'da hafif ticari araçla taksi çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kartal Hürriyet Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Çati (21) kontrolündeki Fiat marka kurye aracı, önünde ilerleyen İbrahim Alkan kontrolündeki Hyundai marka ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak takla atan araç bariyerlere çarptı. Aracın sürücüsü taksinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Araçta bulunan yolcu ise yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulans ile hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Son dakika... Kartalda feci kaza: 1 ölü

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