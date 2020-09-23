23.09.2020 - 16:33 | | İHA
Son dakika... Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı!
Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesine bağlı Akçabel Köyü, koronavirüs vaka sayısının hızla artış göstermesi üzerine 14 gün süreyle karantina altına aldı.
Doğanyurt Kaymakamı Tahir Yılmaz başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınan Doğanyurt’un Akçabel Köyüne giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Akçabel köyüne gerekli durumlarda tek noktadan giriş yapılabileceği, jandarma ekiplerinin 24 saat esasına göre nöbet tutacağı açıklandı.
Sağlıkçılara saldırı olayında ölen gencin babası: Doktorların hepsinden özür diledimAnkara'da yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ahmet Öztaş'ın sağlık çalışanlarına yönelik eylemi gerçekleştiren yakınları arasında bulunan babası Mehmet Öztaş, "Bizim canlarımız onlara emanet. 6 doktora da 'Allah razı olsun, ellerinize sağlık, benim çocuğumu siz öldürmediniz, sorumlusu siz değilsiniz' dedim. Hepsinden özür diledim, polislerden de özür diledim" dedi.