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23.09.2020 - 16:33 | | İHA

Son dakika... Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı!

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesine bağlı Akçabel Köyü, koronavirüs vaka sayısının hızla artış göstermesi üzerine 14 gün süreyle karantina altına aldı.

Son dakika... Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı!

Doğanyurt Kaymakamı Tahir Yılmaz başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınan Doğanyurt’un Akçabel Köyüne giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Akçabel köyüne gerekli durumlarda tek noktadan giriş yapılabileceği, jandarma ekiplerinin 24 saat esasına göre nöbet tutacağı açıklandı.

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