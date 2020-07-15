MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Kastamonu'da spor salonu inşaatında çökme! Ölü ve yaralılar var
ABONE OL
15.07.2020 - 13:03 | | DHA

Son dakika... Kastamonu'da spor salonu inşaatında çökme! Ölü ve yaralılar var

Gelen bir son dakika haberine göre, Kastamonu’da, lisenin inşaat halindeki spor salonunun çelik çatı platformu, montaj sırasında halatın kopması sonucu devrildi. Platform altında kalan işçilerden Muzaffer Özşahin öldü, Mustafa Taşkesen yaralandı.

Son dakika... Kastamonu'da spor salonu inşaatında çökme! Ölü ve yaralılar var
Kastamonu'da spor salonu inşaatında çökme!
Kastamonu'da spor salonu inşaatında çökme!
Kastamonu'da spor salonu inşaatında çökme!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Olay, sabah saatlerinde İsmailbey Mahallesinde bulunan Mustafa Kaya Anadolu Lisesi'ne ait inşaat halindeki spor salonunda meydana geldi. Kaba inşaatı tamamlanan 3 katlı spor salonunun çatı paltformunun montajı için çalışma başlatıldı. Tonlarca ağırlığındaki çelik platform, vinçle binaya çıkarıldı. Platformun, vinç yardımıyla çatıya montajı sırasında halat koptu. Platformun devrilerek çökmesi sonucu altında kalan işçilerden Muzaffer Özşahin, olay yerinde hayatını kaybetti, Mustafa Taşkesen yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Taşkesen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ölen işçinin cesedi de itfaiyenin merdivenli aracıyla çatıdan indirilip, hastane morguna kaldırıldı.

Vali Avni Çakır, iş kazasının meydana geldiği inşaatta inceleme yaptı.

 

 

Avcılar'da halk otobüsü kaza yaptı!İstanbul Avcılar’da şoförünün rahatsızlandığı belirtilen halk otobüsü kaza yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS sonuçları nereden ve ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

YKS sonuçları nereden ve ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı 2020?

Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı 2020?

Sıradaki Haber